Тюб столкнулся с автомобилем на повороте
8 февраля в 5 километрах от посёлка Тетеринск Мамско-Чуйского района Иркутской области погибла 33-летняя женщина, катавшаяся на тюбе. Её катал 55-летний водитель «Тойоты Лит Айс».
На повороте надувные сани выехали на полосу встречного движения и столкнулись с двигавшимся автомобилем «Митсубиси Паджеро». В результате местная жительница погибла от полученных травм.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Как выяснили госавтоинспекторы, водитель «Тойоты» управлял иномаркой в состоянии опьянения. В настоящее время он задержан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области женщина погибла, катаясь на тюбе
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