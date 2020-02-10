В Иркутской области женщина погибла, катаясь на тюбе

Тюб столкнулся с автомобилем на повороте



8 февраля в 5 километрах от посёлка Тетеринск Мамско-Чуйского района Иркутской области погибла 33-летняя женщина, катавшаяся на тюбе. Её катал 55-летний водитель «Тойоты Лит Айс».



На повороте надувные сани выехали на полосу встречного движения и столкнулись с двигавшимся автомобилем «Митсубиси Паджеро». В результате местная жительница погибла от полученных травм.



Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».



Как выяснили госавтоинспекторы, водитель «Тойоты» управлял иномаркой в состоянии опьянения. В настоящее время он задержан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.







