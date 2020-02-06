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Эвакуированные из Китая россияне едва не замёрзли в Улан-Удэ

Эвакуированные из Китая россияне едва не замёрзли в Улан-Удэ
Происшествия, 
Самолёт с недовольными эвакуированными из Уханя останавливался в столице Бурятии на дозаправку. ФОТО, ВИДЕО

Как сообщал «Байкал-Daily», россиян эвакуируют из охваченного коронавирусом Китая. Соотечественников вывозят транспортными самолётами минобороны в Тюмень, по пути совершается остановка на дозаправку в Улан-Удэ. На днях глава Бурятии Алексей Цыденов пояснил, что возможность размещения эвакуированных в Улан-Удэ рассматривалась, но не нашлось нужных помещений для изоляции такого большого числа человек.

Накануне состоялся один из рейсов, негативными впечатлениями о котором эвакуированные россияне поделились в соцсетях.

Люди пожаловались, что на борту отсутствовал оборудованный туалет. По словам россиян, для таких нужд были подготовлены вёдра в палатках. Весь полёт россияне просидели на лавочках. Люди жаловались на шум, отсутствие ремней безопасности и окон. Граждан кормили сухпайками, по их словам, еда была холодной.


На дозаправке в Улан-Удэ россиян ждал перекус. Люди возмущались тридцатиградусному морозу, также туристы пожаловались на холодный чай и пирожки. Граждане возмущались, что вместо коронавируса они рискуют получить переохлаждение, поскольку у многих из них не было тёплых зимних вещей.




У другой пассажирки такие же впечатления о полёта. Своими эмоциями россиянка поделилась в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

- Приземлились на дозаправку в Улан-Удэ. Часа два назад мы уже приехали. Перелёт не очень удачно прошёл. Было очень холодно на борту. Спасались от холода как могли. Не очень удобно было. Удобств, в общем, не было, — рассказала Виктория.

«Фонтанка.Ру» отмечает: при этом главный государственный санитарный врач России Анна Попова заявила, что при погрузке пассажиров несколько раз осматривали, у них проверяли температуру, а люди меняли маски и получали питание.



Сейчас люди находятся на двухнедельном карантине в Тюмени. Их разместили в двух-трёхместных номерах и запретили выходить из комнат. В случае нарушения карантин автоматически продлевается. Их верхнюю одежду упаковали в мешки для дезинфекции.

По последним данным, число погибших от коронавируса в Китае выросло до 563. По официальным данным, в Китае заражены 28 018 человек, выписаны 1153. Более 190 человек заболели за пределами КНР, один из них погиб. В России пока выявлено двое заболевших — в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба граждане Китая.




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