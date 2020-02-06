Эвакуированные из Китая россияне едва не замёрзли в Улан-Удэ

Люди пожаловались, что на борту отсутствовал оборудованный туалет. По словам россиян, для таких нужд были подготовлены вёдра в палатках. Весь полёт россияне просидели на лавочках. Люди жаловались на шум, отсутствие ремней безопасности и окон. Граждан кормили сухпайками, по их словам, еда была холодной.















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У другой пассажирки такие же впечатления о полёта. Своими эмоциями россиянка поделилась в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Фонтанка.Ру» отмечает: при этом главный государственный санитарный врач России Анна Попова заявила, что при погрузке пассажиров несколько раз осматривали, у них проверяли температуру, а люди меняли маски и получали питание.











По последним данным, число погибших от коронавируса в Китае выросло до 563. По официальным данным, в Китае заражены 28 018 человек, выписаны 1153. Более 190 человек заболели за пределами КНР, один из них погиб. В России пока выявлено двое заболевших — в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба граждане Китая.







