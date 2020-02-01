На трассе в Бурятии произошло ДТП с тремя пострадавшими





Накануне, 31 января, около 2 часов дня 38-летний водитель автомобиля «Мазда Фамилия», следуя по федеральной автодороге Р-258 «Байкал» со стороны Иркутска в направлении Улан-Удэ в 12 км. от посёлка Танхой не справилась с управлением.Женщина врезалась в металлический отбойник. После это выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем «Митсубиши Делика», за рулём которого находился 57-летний мужчина.- В результате ДТП с многочисленными травмами в медицинское учреждение доставлены 57-летняя женщина - пассажир «Митсубиши», водитель и 29-летний пассажир «Мазды». Молодой человек от полученных травм скончался в больнице, - сообщили в УГИБДД по БурятииВ настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.