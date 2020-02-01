В Бурятии после ДТП погиб 3-летний ребёнок





В Баунтовском эвенкийском районе Бурятии в ДТП пострадали дети.Дтп произошло вчера в 17:50. Водитель автомобиля «Nissan Serena», следуя по автодороге «Чита-Романовка-Улан-Удэ» со стороны города Читы, в 5 км от села Романовка не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим наездом на дерево.- В результате ДТП пострадали 36-летний водитель и четыре пассажира автомобиля: 35-летняя супруга водителя и трое их сыновей 14, 12 и 3 лет. Граждане были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. Младший ребенок скончался от полученных травм в медучреждении, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.По предварительной информации, малыш находился в детском кресле. Было ли удерживающее устройство закреплено должным образом – будет установлено в ходе проверки.В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП.