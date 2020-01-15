 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 Января

14 Января

Популярное

В Братске посетитель банка обокрал спящего мужчину

Происшествия, 
Он присвоил сотовый телефон

14 декабря 2019 года около семи часов утра в городе Братск Иркутской области посетитель банка после операции в банкомате обокрал уснувшего посетителя. Мужчина присвоил лежавший на подоконнике телефон.

Позднее потерпевший обратился в полицию. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

По заявлению пострадавшего проводится проверка. Имеется запись с видеокамеры в барке, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Подозревается молодой человек 25-35 лет, выше среднего роста, нормального телосложения.

Был одет в удлинённый пуховик тёмного цвета с капюшоном с меховой опушкой, фиолетовый пуловер с эмблемой на левой груди, вязаную чёрную шапку, серые брюки, классические ботинки.


кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Забайкалец скормил украденный овёс животным
Забайкалец скормил украденный овёс животным
Происшествия, 15.01.2020
Также он украл телевизор, сотовый телефон и деньги
В Забайкалье парень угнал автомобиль со сломанным колесом
В Забайкалье парень угнал автомобиль со сломанным колесом
Происшествия, 15.01.2020
Машина несколько дней простояла на трассе без присмотра
Шестеро жителей Иркутской области отравились неизвестным газом
Шестеро жителей Иркутской области отравились неизвестным газом
Происшествия, 15.01.2020
Все пострадавшие жили на одной улице и чувствовали непонятный запах
Улан-удэнцам рекомендуют надеть респираторы
Улан-удэнцам рекомендуют надеть респираторы
Происшествия, 15.01.2020
Воздух в Улан-Удэ стал ещё грязнее
В Улан-Удэ демонтировали опору после страшного ДТП
В Улан-Удэ демонтировали опору после страшного ДТП
Происшествия, 15.01.2020
Восстановительные работы проведут ночью
За три дня 26 жителей Иркутской области стали жертвами мошенников
За три дня 26 жителей Иркутской области стали жертвами мошенников
Происшествия, 15.01.2020
Обманутые жители публиковали объявления о купле-продаже на популярных сайтах
В Бурятии за год произошло 204 «пьяных» ДТП
В Бурятии за год произошло 204 «пьяных» ДТП
Происшествия, 15.01.2020
По вине пьяных водителей погибли более 50 человек
В селе в Иркутской области сняли режим ЧС
В селе в Иркутской области сняли режим ЧС
Происшествия, 15.01.2020
Режим был введён из-за угрозы подтопления жилых домов и дороги

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^