Он присвоил сотовый телефон
14 декабря 2019 года около семи часов утра в городе Братск Иркутской области посетитель банка после операции в банкомате обокрал уснувшего посетителя. Мужчина присвоил лежавший на подоконнике телефон.
Позднее потерпевший обратился в полицию. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.
По заявлению пострадавшего проводится проверка. Имеется запись с видеокамеры в барке, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Подозревается молодой человек 25-35 лет, выше среднего роста, нормального телосложения.
Был одет в удлинённый пуховик тёмного цвета с капюшоном с меховой опушкой, фиолетовый пуловер с эмблемой на левой груди, вязаную чёрную шапку, серые брюки, классические ботинки.
В Братске посетитель банка обокрал спящего мужчину
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