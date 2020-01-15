В Братске посетитель банка обокрал спящего мужчину

Он присвоил сотовый телефон



14 декабря 2019 года около семи часов утра в городе Братск Иркутской области посетитель банка после операции в банкомате обокрал уснувшего посетителя. Мужчина присвоил лежавший на подоконнике телефон.



Позднее потерпевший обратился в полицию. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.



По заявлению пострадавшего проводится проверка. Имеется запись с видеокамеры в барке, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Подозревается молодой человек 25-35 лет, выше среднего роста, нормального телосложения.



Был одет в удлинённый пуховик тёмного цвета с капюшоном с меховой опушкой, фиолетовый пуловер с эмблемой на левой груди, вязаную чёрную шапку, серые брюки, классические ботинки.





