В Улан-Удэ жители 15 домов замерзают без крыш

В Улан-Удэ потребовали поставить вопрос об отставке руководства Фонда капремонта



Сегодня, 30 декабря, состоялось экстренное заседание комитета городского хозяйства Улан-Удэнского городского совета депутатов. Выяснилось, что из-за срыва ремонтных работ Фонда капремонта без крыш остались жильцы 15 многоквартирных домов.



С жалобами жильцы домов без крыш обратились к председателю Улан-Удэнского горсовета Чимиту Бальжинимаеву в начале декабря.



- Жители начали обращаться о том, что идёт очень медленно ремонт кровли. Тогда разговор шёл по улице Гагарина домам - 31, 37, 39. Одна и та же подрядная организация работала одну неделю в одном доме, вторую неделю в другом доме, третью неделю в третьем доме, получается неделю работает – две недели не работает. Фонд капремонта обещал решить проблему до конца декабря, но воз и ныне там. Ничего не делается. И жители мёрзнут. Поэтому было принято решение созвать экстренное заседание комитета городского хозяйства горсовета, - сказал Чимит Бальжинимаев



- Программа капремонта в значительной мере оказалась сорвана, причём ситуация такова, что эти срывы по нескольким домам создают реальную угрозу для жителей домов и создают крайне некомфортные условия. Несколько домов мы просто можем физически заморозить, - добавил депутат горсовета Сергей Бурдиков.



На заседание пришли выступить жильцы дома, проживающие по адресу ул. Московская, 1.



- Мы уже четыре месяца живём без крыши. В сентябре крыша была снята, и на этом работы остановились. Мы за это время в Фонд капитального ремонта обращались каждый день, и всё время от них были обещания «пока тепло, потерпите». Проблемы были связаны с подрядчиком из Иркутска. Подрядчик впервые в этом году зашёл с ремонтом в наш город. Компания оказалась финансово несостоятельной - у них не было денег для того, чтобы закупить материалы для ремонта. Субподрядчики готовы были работать, но они сидели на крыше без дела, потому что материалов не было, - рассказала жительница дома Ирина Аюшеева.



Жильцы Московской, 1 уже начали мёрзнуть, особенно замерзают люди, живущие на пятых этажах. Также жильцы дома без крыши страдают от осадков. Так, в крышу попало много снега и растопленный снег протекает в квартиры и оставляет следы на потолке.



На заседании должны были выслушать доклад представителей Фонда капремонта о ходе капремонта в 2019 году, но с их стороны никто не пришёл.



- Считаю, что если руководство Фонда капремонта не может нормально вести работу, то они должны либо наладить свою работу или уходить. Такой вопрос нужно поставить главе Бурятии. Если мы будем допускать такие вещи – это некуда не годится! – заявил Чимит Бальжинимаев.



Депутаты комитета городского хозяйства Улан-Удэнского городского совета принесли извинения замерзающим жителям домов без крыш и обещали, как можно скорее решить их проблему.



- Приношу извинения за то, что должным образом не проконтролировали и за некачественную работу администрации по контролю. Мы приложим все усилия, чтобы такие истории не повторялись, - сказал Сергей Бурдиков.

