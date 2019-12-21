В Улан-Удэ столкнулись «УАЗ» и «Тойота»

В Улан-Удэ накануне утром произошло ДТП по улице Трубачеева. Авария произошла недалеко от развязки, на перекрёстке – машина «УАЗ Патриот» столкнулась с автомобилем «Toyota Corolla Fielder», которым управлял пенсионер.Пострадавших в результате ДТП нет.

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