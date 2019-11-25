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В Улан-Удэ сбили пешехода, шедшего на красный свет

В Улан-Удэ сбили пешехода, шедшего на красный свет
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
ДТП произошло около восьми часов вечера

В воскресенье, 24 ноября, около 8 часов вечера на автодороге Р-258 «Байкал», на улице Покровская в Улан-Удэ сбили пешехода.

32-летний водитель автомобиля «Тойота Марк2» на регулируемом пешеходном переходе наехал на 45-летнего мужчину. Пострадавший в травмами был госпитализирован в медицинское учреждение.

По предварительным данным, пешеход переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

С начала года зарегистрировано 304 наезда на пешеходов, в результате которых 33 человека погибли и 286 ранены.

- В половине случаев виновниками аварий стали сами пешеходы. Так, по собственной неосторожности пешеходов произошло 156 аварий, в которых 28 человек погибли и 133 травмированы, - уточняю в Госавтоинспекции.

Как сообщал «Байкал-Daily», 21 ноября на федеральной трассе в Иволгинском районе Бурятии три человека пострадали в улетевшей в кювет «Хонде».

ДТП
 
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