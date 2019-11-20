Улан-удэнка разбила машину в столкновении с маршруткой

В маршрутке находились пассажиры
Сегодня около восьми часов утра на перекрёстке улиц Зои Космодемьянской и Боевая в Улан-Удэ произошло ДТП.
По словам свидетелей, женщина за рулём автомобиля «Honda Fit», поворачивая налево в направлении улицы Дальневосточная, совершила столкновение с микроавтобусом «Fiat Ducato», ехавшим по маршруту №71.
В момент аварии в маршрутке были пассажиры.
В результате ДТП пострадавших нет, легковушка получила серьёзные повреждения - передняя часть практически всмятку.
Отметим, автобусы в последнее время всё чаще стали попадать в аварии. Несколько подобных мелких ДТП произошло на той неделе. К примеру, одно из них
на пересечении улиц Кирова и Смолина. А в конце октября водитель автобуса сбил пьяного пешехода на конечной «тройки»
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