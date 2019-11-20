 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Ноября

19 Ноября

Популярное

Улан-удэнка разбила машину в столкновении с маршруткой

Улан-удэнка разбила машину в столкновении с маршруткой
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В маршрутке находились пассажиры

Сегодня около восьми часов утра на перекрёстке улиц Зои Космодемьянской и Боевая в Улан-Удэ произошло ДТП.


По словам свидетелей, женщина за рулём автомобиля «Honda Fit», поворачивая налево в направлении улицы Дальневосточная, совершила столкновение с микроавтобусом «Fiat Ducato», ехавшим по маршруту №71.

В момент аварии в маршрутке были пассажиры.

В результате ДТП пострадавших нет, легковушка получила серьёзные повреждения - передняя часть практически всмятку.


Отметим, автобусы в последнее время всё чаще стали попадать в аварии. Несколько подобных мелких ДТП произошло на той неделе. К примеру, одно из них на пересечении улиц Кирова и Смолина. А в конце октября водитель автобуса сбил пьяного пешехода на конечной «тройки».
ДТП общественный транспорт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии украл телефон у своей соседки
Житель Бурятии украл телефон у своей соседки
Происшествия, 20.11.2019
Женщина забыла его, уйдя в магазин из дома
В Бурятии утонувший мальчик ценой своей жизни спас друга
В Бурятии утонувший мальчик ценой своей жизни спас друга
Происшествия, 20.11.2019
Первоклассник вытолкнул друга из полыньи, но погиб сам
В Ангарске пьяного водителя остановили выстрелами
В Ангарске пьяного водителя остановили выстрелами
Происшествия, 20.11.2019
Мужчина не подчинялся требованиям полицейских
В Забайкалье бухгалтер присвоила деньги детского лагеря
В Забайкалье бухгалтер присвоила деньги детского лагеря
Происшествия, 20.11.2019
Она перевела деньги с расчётного счёта организации на личную карту
Забайкалка лишилась сумки в отделении банка
Забайкалка лишилась сумки в отделении банка
Происшествия, 20.11.2019
Мужчина забрал её сумку на глазах у других клиентов банка
Жительница Бурятии, бросившая дочь на морозе: «И ручки, и ножки на месте»
Жительница Бурятии, бросившая дочь на морозе: «И ручки, и ножки на месте»
Происшествия, 20.11.2019
Женщина, забывшая ребёнка в снегу, сетует, что её никто не понимает
Житель Китая пытался вывезти из Иркутска бивень мамонта
Житель Китая пытался вывезти из Иркутска бивень мамонта
Происшествия, 20.11.2019
Коллекционный бивень турист купил в качестве сувенира
В Улан-Удэ таксист устроил поножовщину
В Улан-Удэ таксист устроил поножовщину
Происшествия, 20.11.2019
Таксист убил одного мужчину и ранил другого
В Братске ищут поджигателей стадиона
В Братске ищут поджигателей стадиона
Происшествия, 20.11.2019
Неизвестные подожгли стадион «Локомотив»
Забайкалец после драки ограбил обидчика
Забайкалец после драки ограбил обидчика
Происшествия, 20.11.2019
Оппоненты встретились на дороге и начали ругаться
В Бурятии «чёрные» лесорубы спилили деревья на 420 тысяч
В Бурятии «чёрные» лесорубы спилили деревья на 420 тысяч
Происшествия, 20.11.2019
Они незаконно заготовили около 40 кубов сосны и лиственницы
В Бурятии первоклассник погиб, играя на тонком льду
В Бурятии первоклассник погиб, играя на тонком льду
Происшествия, 20.11.2019
Мальчики вечером зашли слишком далеко на Гусиное озеро и провалились

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^