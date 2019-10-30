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В Улан-Удэ водитель маршрутки сбил пьяного пешехода

В Улан-Удэ водитель маршрутки сбил пьяного пешехода
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Наезд произошёл на площади Банзарова

В понедельник, 28 октября, в 20:15 в Улан-Удэ произошло ДТП на конечной маршрута №3 на площади Банзарова.

38-летний водитель маршрута №3, за рулём автобуса «Хёндай Каунти», сбил 61-летнего мужчину.

В результате ДТП пешеход получил травмы закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом плеча. У него диагностировали состояние травматического шока.

В оперативной сводке по городу отмечается, что пострадавший мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на улице Ключевская водитель «Лэнд Крузера» сбил 7-летнего ребёнка.
ДТП
 
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