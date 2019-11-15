В Улан-Удэ столкнулись «Лэнд Крузер» и автобус

В результате ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили незначительные механические повреждения.

Сегодня около 11 часов утра в центре Улан-Удэ произошло ДТП. На пересечении улиц Кирова и Смолина на пешеходном переходе столкнулись «Toyota Land Cruiser» и автобус «Hyundai County».