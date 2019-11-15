В Улан-Удэ столкнулись «Лэнд Крузер» и автобус

Авария случилась в центре города
Сегодня около 11 часов утра в центре Улан-Удэ произошло ДТП. На пересечении улиц Кирова и Смолина на пешеходном переходе столкнулись «Toyota Land Cruiser» и автобус «Hyundai County».
За рулём внедорожника находилась женщина. Автобус – маршрутное такси, однако водитель быстро снял линзу с номером маршрута.
В результате ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили незначительные механические повреждения.
Как сообщал «Байкал-Daily», примерно в это же время на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ туристка из Германии на «зебре» сбила женщину
. Пострадавшую доставили в больницу.
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