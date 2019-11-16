Без доступа к питьевой воде остались жилые дома и начальная школа
13 ноября в селе Ардасан Селенгинского района Бурятии сгорела водонапорная башня. Из-за этого нарушено питьевое водоснабжение в селе. Всего без доступа к питьевой воде остались 35 частных домов, с населением 141 человек и одна начальная школа, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В селе имеется шесть несертифицированных скважин в частном секторе.
15 ноября администрация Селенгинского района ввела режим чрезвычайной ситуации на территории села Ардасан. В агентстве ГО и ЧС уточняют, что подвоз воды организован.
На понедельник, 18 ноября, запланировано заседание по аварийно-восстановительным работам. Будет решаться, во сколько обойдутся работы и откуда брать деньги.
Пожар на водонапорной башне оставил без воды село в Бурятии
Происшествия, Фото:
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