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Пожар на водонапорной башне оставил без воды село в Бурятии

Пожар на водонапорной башне оставил без воды село в Бурятии
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Без доступа к питьевой воде остались жилые дома и начальная школа

13 ноября в селе Ардасан Селенгинского района Бурятии сгорела водонапорная башня. Из-за этого нарушено питьевое водоснабжение в селе. Всего без доступа к питьевой воде остались 35 частных домов, с населением 141 человек и одна начальная школа, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В селе имеется шесть несертифицированных скважин в частном секторе.

15 ноября администрация Селенгинского района ввела режим чрезвычайной ситуации на территории села Ардасан. В агентстве ГО и ЧС уточняют, что подвоз воды организован.

На понедельник, 18 ноября, запланировано заседание по аварийно-восстановительным работам. Будет решаться, во сколько обойдутся работы и откуда брать деньги.

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