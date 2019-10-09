Бывшего гендиректора «Бурятзолото» нашли мёртвым в СИЗО Якутии

Обвинение ему и бывшему и.о. главного инженера рудника «Мир» Александру Манну было предъявлено 7 октября. Они являлись обвиняемыми по уголовному делу о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем по неосторожности смерть восьми горняков в 2017 году и причинение крупного ущерба.







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