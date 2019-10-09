Бывшего гендиректора «Бурятзолото» нашли мёртвым в СИЗО Якутии

8 октября в якутском следственном изоляторе обнаружили тело бывшего начальника подземного рудника «Мир» (месторождение алмазов в Якутии) Алексея Бурксера. Основная версия смерти – суицид.
Обвинение ему и бывшему и.о. главного инженера рудника «Мир» Александру Манну было предъявлено 7 октября. Они являлись обвиняемыми по уголовному делу о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем по неосторожности смерть восьми горняков в 2017 году и причинение крупного ущерба.
По версии следствия, в августе 2017 года при проведении работ горняками прорвало дамбу. Руководители предприятия знали об этом, но не остановили работу подземного рудника и не вывели работников из опасной зоны. Их заключили под стражу в связи с тем, что Бурксер предпринимал активные попытки скрыться, а Манн - воспрепятствовать расследованию уголовного дела, уточняют в пресс-службе СУ СКР по Республике Саха (Якутия).
По факту смерти следственные органы Республики Саха (Якутия) проводят процессуальную проверку, которая поручена отделу по расследованию особо важных дел.
В 2010 году Алексей Бурксер являлся генеральным директором компании «Бурятзолото».
Во время работы в Бурятии Бурксер уже проходил обвиняемым по уголовным делам. Однако они не касались деятельности «Бурятзолото». В отношении него были возбуждены дела по трём статьям Уголовного кодекса Узбекистана: «Хищение», «Должностной подлог» «Злоупотребление служебным положением». Его стражи порядка также задержали на рабочем.