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Виновник смертельного ДТП в Иркутске предстанет перед судом

Происшествия, 
Мужчина «хотел подрезать» водителя на дороге

В Иркутске завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя. Он обвиняется сразу по нескольким статьям: «Убийство, совершённое общеопасным способом», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое в отношении двух и более лиц», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего, с применением предметов, используемых в качестве оружия», «Умышленное повреждение имущества, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как сообщал «Байкал-Daily», 8 октября 2018 года в Иркутске на улице Мира произошло лобовое столкновение автомобилей «Киа» и «Мицубиши». Пострадали четыре человек, двое из которых дети 8 и 12 лет, были экстренно госпитализированы с травмами различной степени тяжести. 27-летний водителя «Мицубиши» скончался в больнице на следующий день.

При выяснении обстоятельств ДТП сотрудники правоохранительных органов установили, что к аварии причастен водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер».

Вскоре полицейским удалось установить местонахождение предполагаемого виновника ДТП и доставить его в следственный отдел.

- По версии следствия, водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер», двигаясь в попутном направлении с легковым автомобилем «Киа», умышленно столкнул последний на встречную полосу, в результате чего произошло ДТП, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Следователям обвиняемый признался, что намеренно подрезал автомобиль, которым управляла женщина, после чего скрылся с места аварии.

- Красный автомобиль изображает мой «Ленд Крузер». Вот так я ехал, вот в этом месте начал подрезать, перестраиваться на левую полосу. На встречный, попутный транспорт не обращал внимания. Вот он перестроился, педаль где-то до сотни нажал и туда уехал, - рассказал на месте совершения ДТП обвиняемый.

Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
ДТП смерть суд
 
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