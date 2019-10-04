Виновник смертельного ДТП в Иркутске предстанет перед судом

В Иркутске завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя. Он обвиняется сразу по нескольким статьям: «Убийство, совершённое общеопасным способом», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое в отношении двух и более лиц», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего, с применением предметов, используемых в качестве оружия», «Умышленное повреждение имущества, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Как сообщал «Байкал-Daily», 8 октября 2018 года в Иркутске на улице Мира произошло лобовое столкновение автомобилей «Киа» и «Мицубиши». Пострадали четыре человек, двое из которых дети 8 и 12 лет, были экстренно госпитализированы с травмами различной степени тяжести. 27-летний водителя «Мицубиши» скончался в больнице на следующий день.
При выяснении обстоятельств ДТП сотрудники правоохранительных органов установили, что к аварии причастен водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер».
Вскоре полицейским удалось установить местонахождение предполагаемого виновника ДТП и доставить его в следственный отдел.
- По версии следствия, водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер», двигаясь в попутном направлении с легковым автомобилем «Киа», умышленно столкнул последний на встречную полосу, в результате чего произошло ДТП, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Следователям обвиняемый признался, что намеренно подрезал автомобиль, которым управляла женщина, после чего скрылся с места аварии.
- Красный автомобиль изображает мой «Ленд Крузер». Вот так я ехал, вот в этом месте начал подрезать, перестраиваться на левую полосу. На встречный, попутный транспорт не обращал внимания. Вот он перестроился, педаль где-то до сотни нажал и туда уехал, - рассказал на месте совершения ДТП обвиняемый.
Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.