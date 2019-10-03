Также его лицо скрывала медицинская маска
В Иркутске ищут молодого человека, накануне днём ограбившего офиса финансовой организации в микрорайоне Юбилейный.
Около 12 часов дня неизвестный, скрывая лицо медицинской маской и солнцезащитными очками-авиаторами, проник в помещение. Напугав менеджера, грабитель забрал свыше 30 тысяч рублей, после чего скрылся.
Действия преступника зафиксировала камера видеонаблюдения.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Граждан, узнавших подозреваемого на видео, убедительно просят обратиться в дежурных частей МУ МВД России «Иркутское»: 8 (3952) 42-04-51, 21-68-05 или 02 (102 с мобильного).
В Иркутске ищут грабителя в очках-авиаторах
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