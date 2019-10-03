В Иркутске ищут грабителя в очках-авиаторах

Также его лицо скрывала медицинская маска



В Иркутске ищут молодого человека, накануне днём ограбившего офиса финансовой организации в микрорайоне Юбилейный.



Около 12 часов дня неизвестный, скрывая лицо медицинской маской и солнцезащитными очками-авиаторами, проник в помещение. Напугав менеджера, грабитель забрал свыше 30 тысяч рублей, после чего скрылся.



Действия преступника зафиксировала камера видеонаблюдения.



Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Граждан, узнавших подозреваемого на видео, убедительно просят обратиться в дежурных частей МУ МВД России «Иркутское»: 8 (3952) 42-04-51, 21-68-05 или 02 (102 с мобильного).



