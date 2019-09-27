Читинца, заявившего о похищении ребёнка цыганами, лишили водительских прав

Выяснилось, что у него есть психическое заболевание



Читинец сообщил, что во время остановки на дороге группа цыган ворвалась в его машину и похитила одного из находившихся там детей. Догнав их, родитель с трудом отобрал ребёнка и сразу же обратился в полицию.



В ходе расследования возбужденного дела версия читинца была полностью опровергнута объективными доказательствами. В частности, записи с камер видеонаблюдения показали, что мужчина действительно остановил машину на обочине, после чего через несколько минут поехал в отделение полиции. Дети автомобиль не покидали, посторонние лица к нему не подходили.



Судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что водитель имел психотическое расстройство органического генеза – то есть, мужчина не мог правильно воспринимать события и давать о них показания. Уголовное дело по сообщению о похищении ребенка было прекращено в связи с отсутствием события преступления.



- В свою очередь, прокуратура обратилась с иском о прекращении права управления транспортными средствами водителя, поскольку имеющееся у него заболевание входит в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством и создает угрозу как ему, так и другим участникам дорожного движения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



