Улан-удэнка украла деньги у бывшей жены своего умершего сожителя

Она знала пароль от карты бывшей жены и воспользовалась этим



В Улан-Удэ в конце августа в полицию поступило сообщение от 35-летней жительницы посёлка Селенгинск о краже. С её банковской карты были украдены сбережения в сумме 33 тысячи рублей.



Сотрудники полиции задержали подозреваемую, ею оказалась 29-летняя сожительница бывшего супруга женщины. Она знала, что ещё в браке женщина отдала ему в пользование карту, оформленную на своё имя, и у бывшего мужа имелся доступ к её банковскому счету. Периодически он переводил бывшей жене деньги, а также позволял сожительнице заходить в онлайн-банк и совершать финансовые операции.



После гибели гражданского мужа, зная пароль для входа в приложение, улан-удэнка украла с чужого счёта и потратила на личные нужды более 33 тысяч рублей.



Подозреваемая не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

