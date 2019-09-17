Она знала пароль от карты бывшей жены и воспользовалась этим
В Улан-Удэ в конце августа в полицию поступило сообщение от 35-летней жительницы посёлка Селенгинск о краже. С её банковской карты были украдены сбережения в сумме 33 тысячи рублей.
Сотрудники полиции задержали подозреваемую, ею оказалась 29-летняя сожительница бывшего супруга женщины. Она знала, что ещё в браке женщина отдала ему в пользование карту, оформленную на своё имя, и у бывшего мужа имелся доступ к её банковскому счету. Периодически он переводил бывшей жене деньги, а также позволял сожительнице заходить в онлайн-банк и совершать финансовые операции.
После гибели гражданского мужа, зная пароль для входа в приложение, улан-удэнка украла с чужого счёта и потратила на личные нужды более 33 тысяч рублей.
Подозреваемая не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнка украла деньги у бывшей жены своего умершего сожителя
Происшествия, Фото:
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