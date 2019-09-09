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Нервный неизвестный едва не сорвал интервью Шутенкова

Нервный неизвестный едва не сорвал интервью Шутенкова
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Интервью Игоря Шутенкова журналистам прервал неизвестный в белой футболке с надписью «Баиров»

Сегодня днём выигравший на выборах мэра Улан-Удэ Игорь Шутенков давал интервью журналистам по поводу итогов избирательной кампании. Спокойное течение стандартного пресс-подхода на крыльце Народного Хурала внезапно прервал неизвестный в белой футболке с надписью «Баиров». Он подбежал к журналистам, Игорю Шутенкову и начал довольно беспорядочно кричать о том, что надо немедленно освободить человека, незаконно сидящего в тюрьме.

- Это что за беспредел? Александр Габышев, шаман из Якутии приехал, а вы тут (**) занимаетесь, уважаемый или неуважаемый Игорь. Человек незаконно сидит в тюрьме. Свободу слова, свобода политзаключённому, - кричал мужчина.

Потом он внезапно обвинил всех в продажности.

Не совсем было понятно, кого надо, по его мнению, немедленно освободить. Через 10 минут активист также внезапно убежал, и при осмотре его машины немного прояснилось, чего же он всё-таки хочет.



Однако это не всё. После к корреспондентам обратился также оказавшийся на площади поэт Есугей Сындуев. Он поведал о том, как к нему перед выборами во время раздачи агитационных материалов в одном из микрорайонов Улан-Удэ подошли пьяные люди.

- Спросил, за кого будете голосовать, они – а за кого скажешь, только плати, только наливай. Неделю, десять дней возили бомжей, пьяниц. Это они решили судьбу города, они решили судьбу вашу, люди, ваших детей, внуков. Почему вы не пошли на выборы, почему голосовали, сидя на диване в Интернете. Одни лайки, - горестно отметил он.

«Я ухожу из этой республики, пошел я к Саше-шаману. Не хочу здесь жить с вами», - заключил он.




На этом незапланированные выступления завершились, интервью было возобновлено.

«Я не знаю, какое отношение я имею к Саше-шаману. Ну, просто даже не знаю. И даже не буду это комментировать», - сказал Игорь Шутенков по поводу случившегося.

Выборы мэра Улан-Удэ состоялись 8 сентября. Победу одержал занимавший пост и.о. руководителя администрации города Игорь Шутенков. Его ближайший соперник, коммунист и иркутский сенатор Вячеслав Мархаев отстал от Шутенкова на 13%.

Сегодня днём Шутенков поблагодарил всех, кто оказал ему поддержку, на своей странице в Facebook.

- Говорю огромное спасибо всем, кто меня поддержал! Благодаря вашей активности состоялась наша победа. Спасибо также и всем остальным, кто высказался за других кандидатов. Важно, что вы пришли, и выразили свою личную позицию! Это значит, что вы неравнодушны к нашему будущему! Эти выборы были очень конкурентными. И сейчас, когда предвыборные баталии позади, считаю нужным объединить усилия и работать на благо нашего города. Работы у нас много, город ждет изменений. От принятого плана развития Улан-Удэ мы не отступим ни на шаг, потому что это не предвыборная программа, а рабочий план на ближайшие пять лет, - написал он.
журналисты
 
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