В Иркутской области поймали воровку из Магадана

Она украла деньги в фирме, где находилась на исправительных работах



Сотрудники полиции города Усолье-Сибирское Иркутской области задержали подозреваемую в ряде краж.



34-летняя неоднократно судимая за кражи уроженка Магадана совершала кражи с конца июля по август.



Одно из преступлений женщина совершила 25 июля в обслуживающей компании города, где находилась на исправительных работах. Подозреваемая украла 16 тысяч рублей, предназначенные для оплаты труда работникам компании.



29 июля она же похитила 73 тысячи рублей у одинокого пенсионера, которому по личной договорённости оказывала услугу по уборке квартиры.



6 августа женщина совершила кражу сотового телефона у продавца скупки. Похищенный телефон был обнаружен и изъят у подозреваемой во время её задержания.



По данным фактам возбуждено три уголовных дела по статье «Кража». В отношении задержанной суд избрал меру пресечения в виде ареста, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

