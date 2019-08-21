В Иркутской области поймали воровку из Магадана

Она украла деньги в фирме, где находилась на исправительных работах
Сотрудники полиции города Усолье-Сибирское Иркутской области задержали подозреваемую в ряде краж.
34-летняя неоднократно судимая за кражи уроженка Магадана совершала кражи с конца июля по август.
Одно из преступлений женщина совершила 25 июля в обслуживающей компании города, где находилась на исправительных работах. Подозреваемая украла 16 тысяч рублей, предназначенные для оплаты труда работникам компании.
29 июля она же похитила 73 тысячи рублей у одинокого пенсионера, которому по личной договорённости оказывала услугу по уборке квартиры.
6 августа женщина совершила кражу сотового телефона у продавца скупки. Похищенный телефон был обнаружен и изъят у подозреваемой во время её задержания.
По данным фактам возбуждено три уголовных дела по статье «Кража». В отношении задержанной суд избрал меру пресечения в виде ареста, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
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