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Иркутянка стала жертвой мошенников, пытаясь продать картину

Иркутянка стала жертвой мошенников, пытаясь продать картину
Происшествия, 
Она сообщила аферистке трёхзначный код на обороте карты

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 35-летняя иркутянка. Ранее она разместила объявление на сайте «Авито» о продаже картины. 17 августа ей поступил звонок с неизвестного номера, зарегистрированного в Калужской области.

Звонившая женщина сообщила о своем желании приобрести картину, а для перечисления денег попросила иркутянку продиктовать номер банковской карты и защитный трёхзначный код, расположенный на обороте.

Когда она назвала все данные, аферистка прекратила разговор. После того, как женщина поняла, что это была мошенница, она позвонила в банк и заблокировала карту, но с её счета уже успели снять 45 тысяч рублей.

Никогда не сообщайте защитный CVC-код третьим лицам, ведь даже сотрудники банков не имеют права требовать сообщить им эти данные, напоминают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
мошенничество
 
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