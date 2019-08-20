Иркутянка стала жертвой мошенников, пытаясь продать картину

Она сообщила аферистке трёхзначный код на обороте карты



В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 35-летняя иркутянка. Ранее она разместила объявление на сайте «Авито» о продаже картины. 17 августа ей поступил звонок с неизвестного номера, зарегистрированного в Калужской области.



Звонившая женщина сообщила о своем желании приобрести картину, а для перечисления денег попросила иркутянку продиктовать номер банковской карты и защитный трёхзначный код, расположенный на обороте.



Когда она назвала все данные, аферистка прекратила разговор. После того, как женщина поняла, что это была мошенница, она позвонила в банк и заблокировала карту, но с её счета уже успели снять 45 тысяч рублей.



Никогда не сообщайте защитный CVC-код третьим лицам, ведь даже сотрудники банков не имеют права требовать сообщить им эти данные, напоминают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

