Читинец воровал деньги и вещи в увеселительном заведении

Он украл деньги, часы и цепочку стоимостью 50 тысяч рублей



В конце июня в полицию обратился местный житель, который сообщил, что в одном из увеселительных заведений Читы неизвестные украли из его сумки, оставленной без присмотра, 55 тысяч рублей и денежные средства в иностранной валюте, а также мужские часы.



Спустя некоторое время посетительница того же кафе сообщила в полицию о краже с её шеи золотой цепочки стоимостью около 50 тысяч рублей. В ночь совершения преступления девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснула на лавочке возле заведения, а когда проснулась, то обнаружила пропажу украшения. Стражи порядка установили, что к совершению преступлений причастен 27-летний местный житель.



Место сбыта украденной цепочки установлено, она изъята. Возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

