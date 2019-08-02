В селе Джида в Бурятии подтоплено 25 дворов



Ситуация в Закаменском районе



Как сообщал «Байкал-Daily», 22 июля в результате повышения уровня воды в реке Цакирка произошёл



28 июля поступило сообщение о том, что в сельском поселении «Санагинское» Закаменского района в результате выпадения осадков произошёл разлив реки Толтой. В результате выхода воды под затопление попали приусадебные участки 9 домов села Санага, из которых 5 - жилые.





Как сообщал «Байкал-Daily», 22 июля в результате повышения уровня воды в реке Цакирка произошёл подмыв дороги на участке между сёлами Утата и Далахай. В настоящее время ограничений движения нет. Проводятся работы по восстановлению дорожного полотна. Также продолжаются работы по укреплению насыпи вдоль русла реки Улекчин.28 июля поступило сообщение о том, что в сельском поселении «Санагинское» Закаменского района в результате выпадения осадков произошёл разлив реки Толтой. В результате выхода воды под затопление попали приусадебные участки 9 домов села Санага, из которых 5 - жилые.





20 июля в результате быстротечных локальных осадков в виде дождя оказались в Заиграевском районе. 27 июля поступила информация о том, что в результате выхода грунтовых вод в Гусиноозёрске в Селенгинском районе подтоплены 62 подвальных помещения жилых домов.20 июля в результате быстротечных локальных осадков в виде дождя оказались затоплены 27 домов и придомовых участков в селе Эрхирикв Заиграевском районе.



Ситуация в Джидинском районе



28 июля после выпадения обильных осадков произошло поднятие уровня воды на реках Джида, Алцак и Армак. По состоянию на 1 августа, ограничение движения введено по пяти участкам автомобильных дорог:



- регионального значения:



1 участок - перелив на 25-27 км (р. Джида) автомобильной дороги сообщением с. Каменный Ключ - Джида длинной 20 метров в 4-х местах, глубина до 50 см. Проезд автомобильного транспорта отсутствует для легковых машин;



2 участок - перелив на 48 км (р. Джида) автомобильной дороги сообщением с. Каменный Ключ - Джида длинной 40 метров в 1 месте, глубина до 20 см. с розливом через бывшую воинскую часть. Проезд автомобильного транспорта обеспечен.



- местного значения:



1 участок - перелив на 48-53 км (за сутки увеличение расстояния на 5 км) между Нюгуйским мостом и маленьким мостом (р. Джида) автомобильной дороги сообщением с Белоозерск – с. Енхор, длинной до 35 м, глубина от 15 до 100 см (за сутки подъем воды до 60 см). Транспортное сообщение только для грузовых машин. Имеется объездная дорога через с. Наушки;



2 участок - перелив на 63 км (р. Алцак) автомобильной дороги сообщением с. Петропавловка - с Армак - с Алцак длинной до 80 м, глубина до 10 см. Снижение уровня воды за сутки – 25 см. Проезд автомобильного транспорта отсутствует для легковых машин;



3 участок – 4 км Дырестуй-Зарубино, возле моста перелив воды 15 см. 3-х местах по 20 метров.



Подъезд к подвесному пешеходному мосту села Тохой подтоплен с двух сторон (дорожного сообщения с населённым пунктом нет, имеется подвесной мост). На территории села Петропавловка Джидинского района грунтовыми водами подтоплено 63 придворовые территории, 158 подполий домов. Для устройства насыпи от реки Джида работает тяжёлая техника. На случай ухудшения предусмотрено 6 пунктов временного размещения и 6 автобусов для эвакуации населения.



1 августа в селе Джида в результате поднятие уровня воды в реке Джида произошло подтопление 25 придомовых участков. Для устранения выхода воды задействовано 25 человек и 9 единиц техники. Дополнительно направлены силы и средства Центра ГИМС МЧС России и Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. В готовности находятся пункты временного размещения.



Сегодня, 2 августа, в ГУ МЧС России по Бурятии отметили, что по состоянию на 12.00 часов спад воды по реке Джида продолжается. Вода осталась в низменных участках. Ведётся откачка из подвалов.



Для жизнеобеспечения населения в Джидинском районе работают оперативная группа ГУ МЧС России по Бурятии и спасатели БРПСС, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.





Накануне вечером в ГУ МЧС России по Бурятии сообщили, что принимаются все необходимые меры по минимизации последствий прохождения циклона на территории республики. Ведётся постоянный мониторинг, а также аварийно-восстановительные работы.