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Улан-удэнец прибрал забытый женщиной телефон

Улан-удэнец прибрал забытый женщиной телефон
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Поймать грабителя помогла бабушка потерпевшей

23 июля в дежурную часть в Улан-Удэ поступило сообщение о грабеже от 55-летней женщины. Она сообщила, что знакомый мужчина забрал её телефон, который она забыла в гостях у своей бабушки. Об этом ей рассказала сама бабушка, когда женщина вернулась за мобильным.

При этом пенсионерка уточнила, что телефон забрал друг её сына. Он взял мобильный со стола и, не реагируя на требование хозяйки дома вернуть сотовый, скрылся. Ущерб составил пять тысяч рублей.

В настоящее время 38-летний мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
грабеж
 
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