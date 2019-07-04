Администрация Улан-Удэ опубликовала фото, как на улице Груздева проводится уборка грунта
Этот грунт сошёл на улицу во время субботнего ливня, сообщает администрация города.
В столице Бурятии продолжаются работы по ликвидации последствий мощного ливня, который прошёл 29 июня, в субботу. Тогда за один час на город обрушилось 30 мм. осадков, что составляет 1,5-месячную норму осадков. На территории города был введён режим повышенной готовности. Коммунальные службы города работали в круглосуточном режиме.
Восстановительные работы продолжаются.
В Улан-Удэ ликвидируют последствия ливня
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