В Улан-Удэ подтопило 110 домов

Было подтоплено 55 многоквартирных жилых домов (пострадали подвал, кровля). Из них 37 подтоплений устранено, 8 находятся в работе на данный момент.



В частном секторе были подтоплены также 55 домов, из них 22 устранено. От размывов пострадали 57 дорог, из них 21 уже приведены в норму.











затопленный огород на 502 км











Комбинат по благоустройству города освобождал дороги от луж, для этого была привлечена техника – 10 вакуумных автомобилей, 5 помп с производительностью 120 тонн/час, также были привлечены вакуумные автомобили «ТГК-14» и «Водоканала».











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