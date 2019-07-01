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В Улан-Удэ подтопило 110 домов

В Улан-Удэ подтопило 110 домов
Происшествия, 
Такого ливня, что прошёл в субботу, в Улан-Удэ не было уже много лет

Как сообщал «Байкал-Daily», 29 июня на Улан-Удэ обрушился сильный ливень, местами с градом. Городские улицы превратились в непроходимые для пешеходов реки, машины получали гидроудары, бушующим потоком «водопада» повредило автомобили на парковке в центре города.

Больше всего пострадал Октябрьский район, дороги в 118-120 квартала, Светлый, Радужный, Комушка и улица Комарова на Восточном.

Было подтоплено 55 многоквартирных жилых домов (пострадали подвал, кровля). Из них 37 подтоплений устранено, 8 находятся в работе на данный момент.

В частном секторе были подтоплены также 55 домов, из них 22 устранено. От размывов пострадали 57 дорог, из них 21 уже приведены в норму.


затопленный огород на 502 км


- Такого количества осадков в течение часа не было. Был случай, когда выпало 20 мм.осадков, но в течение суток, а не одного часа, как произошло в субботу. 29 июня был создан оперативный штаб по ликвидации последствий ливневого дождя. Было принято решение о введении режима повышенной готовности, привлечении всей спецтехники для проведения превентивных мероприятий, - сообщил начальник управления по ЧС администрации Улан-Удэ Валерий Вильдавский.

Комбинат по благоустройству города освобождал дороги от луж, для этого была привлечена техника – 10 вакуумных автомобилей, 5 помп с производительностью 120 тонн/час, также были привлечены вакуумные автомобили «ТГК-14» и «Водоканала».



Для грейдирования дорог были выведены большегрузные самосвалы и грейферы, размывы засыпали грунтом и аварийным запасом щебня, всего потребовалось около 700 тонн. Также для устранения размывов на дорогах привлекли сторонний транспорт. В понедельник начали работать два подрядчика в Железнодорожном и Октябрьском районах. Всего за выходные было откачено 10 200 кубометров воды.

Работы по устранению последствий ливня продолжаются. Точный ущерб от разгула стихии подсчитывается.

подтопление
 
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