В Улан-Удэ подтопило 110 домов

Как сообщал «Байкал-Daily», 29 июня на Улан-Удэ обрушился сильный ливень, местами с градом. Городские улицы превратились в непроходимые для пешеходов реки, машины получали гидроудары, бушующим потоком «водопада» повредило автомобили на парковке в центре города.
Больше всего пострадал Октябрьский район, дороги в 118-120 квартала, Светлый, Радужный, Комушка и улица Комарова на Восточном.
Было подтоплено 55 многоквартирных жилых домов (пострадали подвал, кровля). Из них 37 подтоплений устранено, 8 находятся в работе на данный момент.
В частном секторе были подтоплены также 55 домов, из них 22 устранено. От размывов пострадали 57 дорог, из них 21 уже приведены в норму.
затопленный огород на 502 км
Комбинат по благоустройству города освобождал дороги от луж, для этого была привлечена техника – 10 вакуумных автомобилей, 5 помп с производительностью 120 тонн/час, также были привлечены вакуумные автомобили «ТГК-14» и «Водоканала».
Для грейдирования дорог были выведены большегрузные самосвалы и грейферы, размывы засыпали грунтом и аварийным запасом щебня, всего потребовалось около 700 тонн. Также для устранения размывов на дорогах привлекли сторонний транспорт. В понедельник начали работать два подрядчика в Железнодорожном и Октябрьском районах. Всего за выходные было откачено 10 200 кубометров воды.
Работы по устранению последствий ливня продолжаются. Точный ущерб от разгула стихии подсчитывается.