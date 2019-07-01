В затопленном Тулуне за сутки спасли более 100 животных

В городе Тулун Иркутской области спасатели МЧС и кинологи питомника «К-9» Иркутска снимают домашних животных с крыш и возвышенностей и выводят на берег.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Иркутской области уже несколько дней сильные паводки. Накануне сообщалось, что подтоплено уже 53 населённых пунктов и больше 4 тысяч домов. В зоне бедствия – Нижнеудинский, Чунский, Тайшетский, Тулунский и Зиминский районы. Небольшой город Тулун, где прорвало дамбу, почти весь ушёл под воду. Река Ия вышла из берегов, при критических семи метрах её уровень поднялся сразу до рекордных 14-ти.
Из подтопленных построек выводят крупный рогатый скот. Свиней, кур, собак и кошек вывозят на лодках на сушу. Для оказания специализированной помощи животным в Тулун прибыли из Иркутска кинологи питомника «К-9».
- Совместными усилиями только за сутки были спасены более сотни животных. Некоторых из них отдают прямо в руки хозяевам, коров выводят на берег, а собак и кошек, хозяева которых не объявляются, отправят в иркутский питомник, откуда своих питомцев смогут забрать хозяева, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.