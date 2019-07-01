В затопленном Тулуне за сутки спасли более 100 животных

- Совместными усилиями только за сутки были спасены более сотни животных. Некоторых из них отдают прямо в руки хозяевам, коров выводят на берег, а собак и кошек, хозяева которых не объявляются, отправят в иркутский питомник, откуда своих питомцев смогут забрать хозяева, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.













