В Бурятии гроза уничтожила дом





Проезжавшие мимо люди смогли запечатлеть пожар на камеру и выложить в соцсеть.



Огонь уничтожил веранду, кровлю дома и пристроя, повреждён второй этаж на общей площади 81 кв.м. Предположительно, причиной пожара послужили грозовые разряды. Пятерым жильцам дома придётся поселиться у родственников.



Всего к ликвидации пожара и его последствий было привлечено 15 работников экстренных служб, 4 единицы спецтехники и 1 единица вспомогательной техники.



В селе Верхняя Заимка Северобайкальского района горела дощатая водонапорная башня, находящаяся в муниципальной собственности. На момент прибытия пожарных строение было полностью охвачено огнём. В результате пожара строение уничтожено на площади 50 кв.м. Вероятно, пожар произошёл по причине нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования.



По причине неосторожного обращения с огнём в селе Бичура Бичурского района загорелся сарай. На момент прибытия пожарного расчёта горела крыша сарая, существовала угроза перехода огня на второй сарай, расположенный под одной крышей с горевшим строением. Огонь уничтожил крышу двух сараев, повреждены стены строения.



Всего за сутки зарегистрировано 5 пожаров, 3 из которых произошли в районах республики, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.

Накануне в посёлке Нурселение Иволгинского района Бурятии загорелся двухэтажный жилой дом. На момент прибытия первого подразделения гореливеранда, кровля дома и пристроя.