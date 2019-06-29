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В Бурятии гроза уничтожила дом

В Бурятии гроза уничтожила дом
Происшествия,  Фото:"Аноним03"
Молния ударила в двухэтажный дом

Накануне в посёлке Нурселение Иволгинского района Бурятии загорелся двухэтажный жилой дом. На момент прибытия первого подразделения гореливеранда, кровля дома и пристроя. 

Проезжавшие мимо люди смогли запечатлеть пожар на камеру и выложить в соцсеть.

Огонь уничтожил веранду, кровлю дома и пристроя, повреждён второй этаж на общей площади 81 кв.м. Предположительно, причиной пожара послужили грозовые разряды. Пятерым жильцам дома придётся поселиться у родственников.

Всего к ликвидации пожара и его последствий было привлечено 15 работников экстренных служб, 4 единицы спецтехники и 1 единица вспомогательной техники.

В селе Верхняя Заимка Северобайкальского района горела дощатая водонапорная башня, находящаяся в муниципальной собственности. На момент прибытия пожарных строение было полностью охвачено огнём. В результате пожара строение уничтожено на площади 50 кв.м. Вероятно, пожар произошёл по причине нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования.

По причине неосторожного обращения с огнём в селе Бичура Бичурского района загорелся сарай. На момент прибытия пожарного расчёта горела крыша сарая, существовала угроза перехода огня на второй сарай, расположенный под одной крышей с горевшим строением. Огонь уничтожил крышу двух сараев, повреждены стены строения.

Всего за сутки зарегистрировано 5 пожаров, 3 из которых произошли в районах республики, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.
пожар гроза
 
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