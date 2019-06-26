В Чите задержали повредивших музыкальный фонтан хулиганов

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В Иркутской детский лагерь эвакуировали из-за угрозы подтопления Происшествия, Неблагоприятный прогноз связан с подъёмом уровня воды в левых притоках реки Ангары в Нижнеудинском и Черемховском районах Иркутской области