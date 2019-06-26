Один из молодых людей заявил, что пытался помочь общественности
Сотрудники полиции установили личности хулиганов, которые повредили музыкальный фонтан на центральной площади Читы.
Как сообщал «Байкал-Daily», 25 июня ранним утром двое неизвестных повредили фонтан на площади Ленина в Чите. Молодые люди попали в камеры видеонаблюдения.
- В результате проведения проверки было установлено, что рано утром двое неизвестных молодых людей гуляли возле фонтана. При этом один из них залез в чашу фонтана и повредил детали механизма, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Личности злоумышленников были установлены. Ими оказались двое 18-летних читинцев, выпускников одного из техникумов Читы. Сотрудники полиции доставили молодых людей в участок и опросили.
Один из молодых людей заявил, что наоборот они пытались помочь общественности.
- Решил помочь общественности, перепутали и всё сделали наоборот. Железяка там была, я её на место поставил, а сказали, что разворотил фонтан, - сказал он.
Второй из подозреваемых сообщил о своей невиновности в истории.
- Я здесь оказался из-за того, что мой одногруппник лазил в фонтане. Я ничего не делал. Отговаривал я его, не слушал он меня, - признался парень.
В настоящее время устанавливается сумма причинённого ущерба и роль каждого из задержанных в совершении противоправного поступка. Решается вопрос о квалификации данного деяния и привлечении молодых людей к ответственности.
В Чите задержали повредивших музыкальный фонтан хулиганов
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