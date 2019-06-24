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23 Июня

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Мошенники украли у четырёх забайкальцев около полумиллиона

Мошенники украли у четырёх забайкальцев около полумиллиона
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Хищения произошли с банковских карт

За минувшие выходные мошенники похитили у четырёх забайкальцев около полумиллиона рублей.

В минувшее воскресенье в дежурную часть полиции Читы поступило заявление от 44-летней читинки о хищении денежных средств с банковской карты. Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о подозрительной активности на банковском счёте. Для решения проблемы он попросил продиктовать реквизиты карты, что читинка и сделала. Спустя некоторое время обнаружила, что с её счета похищено 400 тысяч рублей.

Кроме того, мошенникам удалось обмануть жительницу Калганского района, которая опубликовала объявление о продаже гусиных яиц. По объявлению позвонила женщина и, представившись жительницей другого региона, заверила, что готова произвести оплату, а вечером за товаром придёт мужчина. Потерпевшая по просьбе лжепокупательницы сообщила все реквизиты карты, в результате чего с её банковской карты было похищено восемь тысяч рублей.

- Всего за двое суток от действий мошенников пострадало четверо забайкальцев, у них похищено 438 тысяч рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к установлению подозреваемых, - сообщила пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

Стражи порядка напоминают, не следует верить сомнительным звонкам от лиц, которые представляются работниками банков и ни при каких обстоятельствах не сообщать данные банковских карт. Все вопросы по транзакциям денежных средств необходимо решать при личном обращении в отделения банков.

мошенничество
 
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