Хищения произошли с банковских карт
За минувшие выходные мошенники похитили у четырёх забайкальцев около полумиллиона рублей.
В минувшее воскресенье в дежурную часть полиции Читы поступило заявление от 44-летней читинки о хищении денежных средств с банковской карты. Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о подозрительной активности на банковском счёте. Для решения проблемы он попросил продиктовать реквизиты карты, что читинка и сделала. Спустя некоторое время обнаружила, что с её счета похищено 400 тысяч рублей.
Кроме того, мошенникам удалось обмануть жительницу Калганского района, которая опубликовала объявление о продаже гусиных яиц. По объявлению позвонила женщина и, представившись жительницей другого региона, заверила, что готова произвести оплату, а вечером за товаром придёт мужчина. Потерпевшая по просьбе лжепокупательницы сообщила все реквизиты карты, в результате чего с её банковской карты было похищено восемь тысяч рублей.
- Всего за двое суток от действий мошенников пострадало четверо забайкальцев, у них похищено 438 тысяч рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к установлению подозреваемых, - сообщила пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Стражи порядка напоминают, не следует верить сомнительным звонкам от лиц, которые представляются работниками банков и ни при каких обстоятельствах не сообщать данные банковских карт. Все вопросы по транзакциям денежных средств необходимо решать при личном обращении в отделения банков.
Мошенники украли у четырёх забайкальцев около полумиллиона
Происшествия, Фото:
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