Мужчина не хотел уезжать с места происшествия
Из-за вредного водителя в Улан-Удэ образовалась часовая пробка. Водитель «Тойоты Чайзер» вылетел на ограждение проезжей части и трамвайных путей и долгое время не собирался покидать место происшествия.
Водителю сразу же предложили помощь аварийной службы, но по словам представителей МУП «Управления трамвая», автолюбитель «пошёл в отказ».
- Ему сразу же предложили написать расписку, что он приедет в МУП и восстановит простой, как это бывает в подобных случаях, чтобы не задерживать движение. Отказался, - сообщают в пресс-службе МУП «Управление трамвая».
Из-за этого образовалась часовая пробка. Пассажирам пришлось ждать на остановках под палящим солнцем.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ образовалась трамвайная пробка из четырёх вагонов.
В Улан-Удэ вредный водитель устроил большую пробку
Происшествия, Фото:
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