В Бурятии осудили беременную любительницу конопли

На скамье подсудимых оказалась 18-летняя беременная девушка
18-летняя жительница Бичурского района Бурятии признана виновной в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.
В декабре 2018 года девушка собрала в окрестностях села Билютай марихуану весом более 500 грамм и хранила её у себя дома. В июне 2018 года она привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.
Бичурский районный суд по совокупности приговоров назначил наказание в виде лишения свободы сроком 4 года. Однако наказание отсрочено в связи беременностью обвиняемой до достижения её ребёнком 14 лет.
Приговор суда вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
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Происшествия, Фото:
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