В Бурятии осудили беременную любительницу конопли

На скамье подсудимых оказалась 18-летняя беременная девушка



18-летняя жительница Бичурского района Бурятии признана виновной в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.



В декабре 2018 года девушка собрала в окрестностях села Билютай марихуану весом более 500 грамм и хранила её у себя дома. В июне 2018 года она привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.



Бичурский районный суд по совокупности приговоров назначил наказание в виде лишения свободы сроком 4 года. Однако наказание отсрочено в связи беременностью обвиняемой до достижения её ребёнком 14 лет.



Приговор суда вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.







