В Иркутске «спасли» пострадавших в столкновении поезда и легковушки





































Сотрудники МЧС в Иркутской области провели на Восточно-Сибирской железной дороге учения по отработке последствий столкновения поезда и автомобиля. По сценарию, на регулируемом переезде, не обслуживаемым дежурным работником станции, легковушка врезалась в хозяйственный поезд. Водитель и пассажиры получили тяжелые травмы, пострадали также 9 пассажиров, находившиеся в вагоне, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.Кроме того, вследствие схода и опрокидывания цистерны произошла её разгерметизация и возгорание.С начала года было проведено более 18 тысяч бесед с водителями, вручено свыше 23 тысяч памяток во время акций на переездах. Тем не менее в 2019 году на железнодорожных переездах Восточно-Сибирской магистрали дежурные работники зафиксировали более 250 случаев нарушений правил дорожного движения. Самым частым из них является проезд на запрещающий сигнал светофора. Таких ДТП на сегодня произошло 6, из них 3со смертельным исходом.- Учебный полигон для проведения акции был выбран не случайно. Здесь мы показали масштабы последствий ДТП и этим, в очередной раз, напомнили водителям, что в случае несоблюдения ими правил дорожного движения, могут пострадать люди, - добавил заместитель начальника Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры Александр Мигов.В течение часа подразделения противопожарной службы, пожарно-спасательной службы Иркутской области, аварийно-спасательной службы Иркутска МКУ «Безопасный город», спасатели Иркутского территориального подразделения «Экоспас», врачи центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, сотрудники полиции, работники Восточно-Сибирской железной дороги ликвидировали последствия условной чрезвычайной ситуации.- Условия учений были максимально приближены к реальности. В первую очередь силы были брошены на спасение пострадавших и их эвакуацию из опасной зоны, а также на тушение пожара. Был разработан план действий с расчётом необходимых сил и средств пожаротушения и оказания помощи пострадавшим. В ходе таких учений совершенствуются навыки работы пожарных подразделений, их физическая подготовка, а также отрабатывается взаимодействие с другими экстренными службами региона. - подчеркнул Василий Разумнов, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области.