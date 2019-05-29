Он и его близкий родственник обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении заместителя гендиректора акционерного общества «Дорожная служба Иркутской области» и его близкого родственника. Они обвиняются в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
По версии следствия, в 2016 году заместитель генерального директора по снабжению и коммерческой деятельности АО «Дорожная служба Иркутской области» подговорившись с близким родственником, ввёл руководство акционерного общества в заблуждение относительно стоимости технологического оборудования. Он предоставил в компанию коммерческие предложения аффилированных своему родственнику организаций для продажи оборудования.
После определения начальной максимальной цены контракта заместитель гендиректора инициировал поступление коммерческого предложения. На его основании руководство Дорожной службы приняло решение о закупке оборудования по завышенной цене у поставщика.
В результате преступных действий Иркутской области был причинён ущерб на сумму более 12 млн рублей.
Обвиняемые были заключены под стражу.
После утверждения обвинительного заключения первым заместителем прокурора Иркутской области уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Зам гендиректора Дорожной службы Иркутской области предстанет перед судом
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