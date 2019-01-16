Замминистра строительства Бурятии не выйдет раньше срока из СИЗО



После этого Домшоев организовал строительство домов с грубым отступлением от строительных норм и правил, без авторского и строительного контроля, с удешевлением строительных и отделочных материалов.



Должностными лицами министерства строительства, несмотря на явные дефекты, были подписаны акты приёма построенных жилых помещений. На расчётные счета Домшоева и его соучастников была перечислена вся сумма, предусмотренная контрактом.



По факту же в построенных квартирах оказалось невозможно жить из-за нарушений, допущенных при строительстве. В стенах пошли трещины; полы и входные двери начали гнить; плесень, сильный холод и другие нарушения проявились уже почти сразу после заселения. Сироты, получившие ключи от фактически аварийного жилья, бросили уже половину таких квартир в Сотниково.



Заместитель министра строительства Бурятии Сергей Рыбальченко, обвиняемый в превышении должностных полномочий по делу о «сиротских» квартирах, был заключён под стражу почти на два месяца. В декабре суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на один месяц и 25 суток, то есть до 5 февраля 2019 года.Сегодня стало известно, что ранее адвокаты Рыбальченко подавали апелляцию, чтобы опротестовать решение Советского районного суда. Они хотели добиться для обвиняемого домашнего ареста, сообщили «Байкал-Daily» в Верховном суде республики.Однако Верховный суд Бурятии оставил постановление Советского суда без изменений.Как сообщал «Байкал-Daily» , 9 декабря, в регионе задержали заместителя министра строительства Бурятии Сергея Рыбальченко и 35-летнего представителя строительной фирмы Сергея Домшоева.На бизнесмена возбуждено уголовное дело о мошенничестве, на замминистра Рыбальченко, который возглавляет приёмочную комиссию минстроя, - дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Оба дела объединены в одно производство.- В 2015 году министерством строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии в рамках госпрограммы планировалось приобретение жилых помещений в селе Сотниково Иволгинского района для детей-сирот. По версии следствия, с целью хищения выделяемых на указанную программу из бюджета денежных средств Домшоев организовал регистрацию ряда своих знакомых в качестве индивидуальных предпринимателей, а затем, фактически руководя их деятельностью, вместе с ними принял участие в торгах. По итогам торгов он заключил с министерством строительства госконтракты на строительство 254 жилых помещений на общую сумму более 195 млн. рублей, - рассказывали в СУ СКР по Бурятии.