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Замминистра строительства Бурятии не выйдет раньше срока из СИЗО

Замминистра строительства Бурятии не выйдет раньше срока из СИЗО
Происшествия, 
Его адвокатам не удалось опротестовать решение суда

Заместитель министра строительства Бурятии Сергей Рыбальченко, обвиняемый в превышении должностных полномочий по делу о «сиротских» квартирах, был заключён под стражу почти на два месяца. В декабре суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на один месяц и 25 суток, то есть до 5 февраля 2019 года.

Сегодня стало известно, что ранее адвокаты Рыбальченко подавали апелляцию, чтобы опротестовать решение Советского районного суда. Они хотели добиться для обвиняемого домашнего ареста, сообщили «Байкал-Daily» в Верховном суде республики.

Однако Верховный суд Бурятии оставил постановление Советского суда без изменений.

Как сообщал «Байкал-Daily», 9 декабря, в регионе задержали заместителя министра строительства Бурятии Сергея Рыбальченко и 35-летнего представителя строительной фирмы Сергея Домшоева.

На бизнесмена возбуждено уголовное дело о мошенничестве, на замминистра Рыбальченко, который возглавляет приёмочную комиссию минстроя, - дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Оба дела объединены в одно производство.

- В 2015 году министерством строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии в рамках госпрограммы планировалось приобретение жилых помещений в селе Сотниково Иволгинского района для детей-сирот. По версии следствия, с целью хищения выделяемых на указанную программу из бюджета денежных средств Домшоев организовал регистрацию ряда своих знакомых в качестве индивидуальных предпринимателей, а затем, фактически руководя их деятельностью, вместе с ними принял участие в торгах. По итогам торгов он заключил с министерством строительства госконтракты на строительство 254 жилых помещений на общую сумму более 195 млн. рублей, - рассказывали в СУ СКР по Бурятии. 

После этого Домшоев организовал строительство домов с грубым отступлением от строительных норм и правил, без авторского и строительного контроля, с удешевлением строительных и отделочных материалов.

Должностными лицами министерства строительства, несмотря на явные дефекты, были подписаны акты приёма построенных жилых помещений. На расчётные счета Домшоева и его соучастников была перечислена вся сумма, предусмотренная контрактом.

По факту же в построенных квартирах оказалось невозможно жить из-за нарушений, допущенных при строительстве. В стенах пошли трещины; полы и входные двери начали гнить; плесень, сильный холод и другие нарушения проявились уже почти сразу после заселения. Сироты, получившие ключи от фактически аварийного жилья, бросили уже половину таких квартир в Сотниково.
СИЗО уголовное дело
 
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