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В Улан-Удэ бизнесмена обвиняют в убийстве собаки

В Улан-Удэ бизнесмена обвиняют в убийстве собаки
Происшествия, 
Полуторагодовалую овчарку Джессику расстреляли ночью из балкона многоэтажки. ВИДЕО 18+

8 ноября в Улан-Удэ в первом часу ночи неизвестный застрелил домашнюю собаку на привязи, которая сидела возле будки в доме по улице Ключевская. По траектории выстрел производился с соседней 9-этажки. Владельцы собаки подозревают местного бизнесмена, проживающего в этом доме на 8 этаже.


Ночью семья услышала выстрел и визг полутарогодовалой овчарки Джессики. После повторного выстрела животное затихло. Перед входом в калитку установлена камера с датчиком движения, но она была выключена. Это свидетельствует о том, что внутрь никто не забирался.

- Мы не могли представить, что это может произойти с нашей домашней собакой, которая сидела на привязи возле будки, - рассказали «Байкал-Dailу» хозяева погибшего животного.


Хозяева собаки подали заявление в полицию. Сегодня сотрудники полиции осмотрели место преступления. По словам горожан, они опросили жителей дома и в ходе рейда изъяли 4 единицы оружия. Труп собаки отправили на экспертизу. Результаты будут известны через неделю. 
 
По предположение хозяина животного, злоумышленник стрелял из гладкоствольного оружия. 


- Пуля прошла через собаку, зацепив будку. Если бы выстрел производился с более мощного оружия, то стрелок мог убить работника котельной, который проживает на территории дома, - говорит хозяин собаки.
В МВД по Бурятии «Байкал-Dailу» подтвердили факт инцидента.


- 8 ноября в полицию Октябрьского района Улан-Удэ поступило сообщение о гибели собаки в одном из дворов по улице Ключевская. В настоящий момент тело животного направлено на судебно-ветеринарную
экспертизу, участковым уполномоченным полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение в соответствии с законодательством, - сообщили «Байкал-Dailу» в пресс-службе МВД по республике.


Улан-удэнцы также рассказали, что уже подавали заявление на предпринимателя по поводу другого инцидента. По словам семьи, тогда их машину обстреляли, но справедливость восстановить не удалось.

- Два года назад нашей машине был причинён ущерб. Мы слышали выстрелы, но не предали этому значения, решив, что это петарды. Мы не могли представить, что это ружьё, и он просто палил в воздух, - делится с «Байкал-Dailу» семья. 

Случаи жестокого обращения с собаками в Бурятии – не редкость. В прошлом году в начале августа на территории производственной базы в посёлке Матросова убили двух собак. А неделей ранее во второй половине дня, по словам улан-удэнки, таким же образом убили ещё одного, совсем молодого пёсика. 
собаки убийство жестокое обращение с животными
 
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