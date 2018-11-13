В Бурятии водитель «Митцубиши» сбил пьяного пешехода

За минувшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 15 аварий с механическими повреждениями транспортных средства, в том числе одно ДТП, в результате которого пострадал один человек.
Около 10 часов вечера в Кяхтинском районе в городе Кяхта произошло ДТП.
- 32-летний водитель автомашины «Митцубиши Лансер», следуя по улице Рукавишникова в районе дома № 17, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на пешехода 1958 года рождения, - сообщили в УГИБДД по республике.
В результате ДТП мужчина с травмами различной степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение.
- Стоит отметить, что пешеход находился на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения, - добавили в Госавтоинспекции.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в Бурятии в ДТП погиб полицейский с ребёнком. Водитель не увидел трактор с выключенными фарами.