В Бурятии водитель «Митцубиши» сбил пьяного пешехода





Как сообщал «Байкал-Dailу», в Бурятии в ДТП погиб полицейский с ребёнком . Водитель не увидел трактор с выключенными фарами.

За минувшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 15 аварий с механическими повреждениями транспортных средства, в том числе одно ДТП, в результате которого пострадал один человек.Около 10 часов вечера в Кяхтинском районе в городе Кяхта произошло ДТП.- 32-летний водитель автомашины «Митцубиши Лансер», следуя по улице Рукавишникова в районе дома № 17, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на пешехода 1958 года рождения, - сообщили в УГИБДД по республике.В результате ДТП мужчина с травмами различной степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение.- Стоит отметить, что пешеход находился на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения, - добавили в Госавтоинспекции.