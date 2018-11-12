12 Ноября

11 Ноября

Популярное

В Бурятии в ДТП погиб полицейский с ребёнком

В Бурятии в ДТП погиб полицейский с ребёнком
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Полицейский не увидел трактор с выключенными фарами

Вечером 11 ноября в Джидинском районе около села Оёр произошло смертельное ДТП. Там столкнулись кроссовер и трактор.

– По предварительным данным, водитель трактора, с которым столкнулся полицейский, двигался по автодороге в тёмное время суток без опознавательных знаков, – сообщили «Байкал-Dailу» в пресс-службе МВД по Бурятии.

В результате аварии водитель иномарки – 34-летний старший сержант полиции от полученных травм скончался на месте. Пассажир автомобиля – 10-летний ребёнок, который являлся родственником полицейского, умер в карете скорой помощи.

В данный момент полицейские проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства аварии.

Погибший полицейский отработал в МВД более 10 лет.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в выходные в ДТП в Бурятии погиб пассажир «УАЗа». Водитель не справился с управлением и опрокинулся.
ДТП смерть
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В жилом доме Улан-Удэ нашли гранату
В жилом доме Улан-Удэ нашли гранату
Происшествия, 12.11.2018
На место выезжали сапёры
В Бурятии юных воришек поймали на крыше вещевого рынка
В Бурятии юных воришек поймали на крыше вещевого рынка
Происшествия, 12.11.2018
Сотрудники вневедомственной охраны застали на крыше трёх подростков
В Бурятии в ДТП погиб полицейский с ребёнком
В Бурятии в ДТП погиб полицейский с ребёнком
Происшествия, 12.11.2018
Полицейский не увидел трактор с выключенными фарами
«Россия 1» рассказала о махинациях с вырубкой леса на Байкале
«Россия 1» рассказала о махинациях с вырубкой леса на Байкале
Происшествия, 12.11.2018
В документальном фильме Бориса Соболева «Ни леса, ни палок», рассказывается о многомиллионных взятках для чиновников. ВИДЕО
В Иркутской области уничтожили 23 игровых автомата
В Иркутской области уничтожили 23 игровых автомата
Происшествия, 12.11.2018
Оборудование вывезли на полигон и утилизировали с помощью бульдозера
Ангарчанин едва не зарезал приятеля
Ангарчанин едва не зарезал приятеля
Происшествия, 12.11.2018
Подозреваемый скрывался в Красноярске
В Улан-Удэ алиментщик проведёт год в колонии
В Улан-Удэ алиментщик проведёт год в колонии
Происшествия, 12.11.2018
Молодой родитель получил один год лишения свободы за неуплату алиментов
В Забайкалье пенсионер лишился 70 тысяч, поверив мошенникам
В Забайкалье пенсионер лишился 70 тысяч, поверив мошенникам
Происшествия, 12.11.2018
Он отправил номер своей карты мошенникам в «Одноклассниках»
В Бурятии поймали пастуха с гашишем
В Бурятии поймали пастуха с гашишем
Происшествия, 12.11.2018
Наркомана задержали в поле
В ДТП в Бурятии погиб пассажир «УАЗа»
В ДТП в Бурятии погиб пассажир «УАЗа»
Происшествия, 12.11.2018
Водитель не справился с управлением и опрокинулся
В Бурятии в баке с водой захлебнулась годовалая малышка
В Бурятии в баке с водой захлебнулась годовалая малышка
Происшествия, 12.11.2018
Трагедия произошла, пока мать ходила колоть дрова
Забайкалку оштрафовали за ложное сообщение о краже паспорта
Забайкалку оштрафовали за ложное сообщение о краже паспорта
Происшествия, 12.11.2018
Документ женщина потеряла и не хотела платить штраф
В Улан-Удэ выгорел гараж
В Улан-Удэ выгорел гараж
Происшествия, 12.11.2018
В пожаре закоптился автомобиль «Опель»

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^