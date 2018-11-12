В Бурятии в ДТП погиб полицейский с ребёнком





Как сообщал «Байкал-Dailу», в выходные в ДТП в Бурятии погиб пассажир «УАЗа» . Водитель не справился с управлением и опрокинулся.

Вечером 11 ноября в Джидинском районе около села Оёр произошло смертельное ДТП. Там столкнулись кроссовер и трактор.– По предварительным данным, водитель трактора, с которым столкнулся полицейский, двигался по автодороге в тёмное время суток без опознавательных знаков, – сообщили «Байкал-Dailу» в пресс-службе МВД по Бурятии.В результате аварии водитель иномарки – 34-летний старший сержант полиции от полученных травм скончался на месте. Пассажир автомобиля – 10-летний ребёнок, который являлся родственником полицейского, умер в карете скорой помощи.В данный момент полицейские проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства аварии.Погибший полицейский отработал в МВД более 10 лет.