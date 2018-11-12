В жилом доме Улан-Удэ нашли гранату



Сегодня днём в полицию поступило сообщение о том, что в жилом доме Советского района Улан-Удэ обнаружен предмет, конструктивно схожий с гранатой. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии Бурятии, сообщили в пресс-службе ведомства.



В ходе обследования инженерами-сапёрами была обнаружена учебная граната Ф-1. Специалистами установлено, что находка взрывчатых веществ не содержит и не представляет угрозы.