В жилом доме Улан-Удэ нашли гранату

На место выезжали сапёры
Сегодня днём в полицию поступило сообщение о том, что в жилом доме Советского района Улан-Удэ обнаружен предмет, конструктивно схожий с гранатой. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии Бурятии, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе обследования инженерами-сапёрами была обнаружена учебная граната Ф-1. Специалистами установлено, что находка взрывчатых веществ не содержит и не представляет угрозы.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в конце октября перед въездом в посёлок Гурульба Иволгинского района Бурятии нашли снаряды
. Тогда на место также выезжали сотрудники ОМОН.
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