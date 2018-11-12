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В жилом доме Улан-Удэ нашли гранату

В жилом доме Улан-Удэ нашли гранату
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
На место выезжали сапёры

Сегодня днём в полицию поступило сообщение о том, что в жилом доме Советского района Улан-Удэ обнаружен предмет, конструктивно схожий с гранатой. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии Бурятии, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе обследования инженерами-сапёрами была обнаружена учебная граната Ф-1. Специалистами установлено, что находка взрывчатых веществ не содержит и не представляет угрозы. 

Как сообщал «Байкал-Dailу», в конце октября перед въездом в посёлок Гурульба Иволгинского района Бурятии нашли снаряды. Тогда на место также выезжали сотрудники ОМОН. 
граната ОМОН
 
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