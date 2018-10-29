На место срочно выехали сотрудники ОМОН
Вчера вечером перед въездом в посёлок Гурульба Иволгинского района Бурятии нашли снаряды. Люди позвонили в полицию, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Бурятии.
На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН.
Территорию обследовали инженеры-сапёры. Они пришли к выводу, что находка – это учебные авиаболванки с элементами коррозии. Фрагменты идентифицированы. Специалисты установили, что взрывчатых веществ авиаболванки не содержат и не представляют угрозы.
Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре мужчина нашёл гранату в Бурятии и привёз её в Иркутск.
В пригороде Улан-Удэ нашли снаряды
Происшествия, Фото:
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