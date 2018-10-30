Пострадавших от действий главного инженера «ТГК-14» ищут в Бурятии

- Как установлено сотрудниками полиции, сотрудник ТГК, используя служебное положение, требовал от коммерческой структуры 1,5 миллиона рублей за подключение тепловой сети к централизованной системе теплоснабжения. Злоумышленник был задержан при получении части денежных средств в размере 250 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.









Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статьи «Коммерческий подкуп», – до 12 лет лишения свободы.









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