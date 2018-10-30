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Пострадавших от действий главного инженера «ТГК-14» ищут в Бурятии

Пострадавших от действий главного инженера «ТГК-14» ищут в Бурятии
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Он арестован по подозрению в коммерческом подкупе

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно был задержан главный инженер филиала ПАО «ТГК-14» - «Улан-Удэнский энергетический комплекс» Георгий Додонов. Он обвиняется в коммерческом подкупе в особо крупном размере.

Главного инженера задержали в собственном кабинете сотрудники МВД и УФСБ при получении взятки.

- Как установлено сотрудниками полиции, сотрудник ТГК, используя служебное положение, требовал от коммерческой структуры 1,5 миллиона рублей за подключение тепловой сети к централизованной системе теплоснабжения. Злоумышленник был задержан при получении части денежных средств в размере 250 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



В настоящее время оперативники устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности Додонова и проверяют, были ли у него пособники.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД ищут пострадавших от возможных незаконных действий главного инженера «ТГК-14». Сообщить о данных фактах следует в органы внутренних дел по телефонам: 8 (3012) 21-58-90 или 102 (112).

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статьи «Коммерческий подкуп», – до 12 лет лишения свободы.






ТГК-14 коммерческий подкуп
 
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