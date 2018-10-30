Пострадавших от действий главного инженера «ТГК-14» ищут в Бурятии

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно был задержан главный инженер филиала ПАО «ТГК-14» - «Улан-Удэнский энергетический комплекс» Георгий Додонов. Он обвиняется в коммерческом подкупе в особо крупном размере.
Главного инженера задержали в собственном кабинете сотрудники МВД и УФСБ при получении взятки.
- Как установлено сотрудниками полиции, сотрудник ТГК, используя служебное положение, требовал от коммерческой структуры 1,5 миллиона рублей за подключение тепловой сети к централизованной системе теплоснабжения. Злоумышленник был задержан при получении части денежных средств в размере 250 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В настоящее время оперативники устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности Додонова и проверяют, были ли у него пособники.
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД ищут пострадавших от возможных незаконных действий главного инженера «ТГК-14». Сообщить о данных фактах следует в органы внутренних дел по телефонам: 8 (3012) 21-58-90 или 102 (112).
Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статьи «Коммерческий подкуп», – до 12 лет лишения свободы.