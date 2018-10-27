УФСБ сообщило подробности происшествия
Главный инженер филиала ПАО «ТГК-14» - «Улан-Удэнский энергетический комплекс» Георгий Додонов обвиняется в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ). Об этом сообщило в субботу УФСБ по Бурятии.
- 4 октября Додонов при выполнении служебных полномочий незаконно получил 1,5 млн. рублей за технологическое присоединение к тепловым сетям объекта коммерческой недвижимости Улан-Удэ. Передача денежных средств происходила в служебном кабинете Додонова, - передаёт пресс-служба УФСБ.
Уточняется, что уголовное дело было возбуждено Следственным управлением Следственного комитета России по Бурятии по материалам УФСБ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.
26 октября Советский районный суд Улан-Удэ избрал в отношении главного инженера меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 2-х месяцев.
В Бурятии главного инженера «ТГК-14» поймали со взяткой в 1,5 млн
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он угнал автомобиль своего знакомого
УФСБ сообщило подробности происшествия
В результате пожара огнём повреждены крыша и потолочное перекрытие дома
Злоумышленник чаще всего украденное не продавал, а оставлял себе - для личного пользования
Также у мужчины отобрали телефон
Он совершил наезд на мужчину на «зебре»
Следователи проверят информацию о получении травмы
Он перевозил людей в нетрезвом виде
Проникнуть на территорию стройки ему удалось ночью
Опрошены члены семьи девочки, сам ребёнок и возможные свидетели
По его словам, умысла насиловать у него не было
Женщина предоставляла помещение знакомым, а взамен получала запрещённые вещества
Аферист представился директором сети аптек
Сотрудники задержали нарушителя
Он таскал родственниц за волосы, избивал ногами и руками