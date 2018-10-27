В Бурятии главного инженера «ТГК-14» поймали со взяткой в 1,5 млн

УФСБ сообщило подробности происшествия



Главный инженер филиала ПАО «ТГК-14» - «Улан-Удэнский энергетический комплекс» Георгий Додонов обвиняется в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ). Об этом сообщило в субботу УФСБ по Бурятии.



- 4 октября Додонов при выполнении служебных полномочий незаконно получил 1,5 млн. рублей за технологическое присоединение к тепловым сетям объекта коммерческой недвижимости Улан-Удэ. Передача денежных средств происходила в служебном кабинете Додонова, - передаёт пресс-служба УФСБ.



Уточняется, что уголовное дело было возбуждено Следственным управлением Следственного комитета России по Бурятии по материалам УФСБ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.



26 октября Советский районный суд Улан-Удэ избрал в отношении главного инженера меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 2-х месяцев.







