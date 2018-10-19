Мужчина нашёл гранату в Бурятии и привёз её в Иркутск



























Мужчина обнаружил взрывное устройство в одном из районов Бурятии, после чего привёз её в Иркутск. Он сам позвонил в полицию, стоя на остановке «Стоматологическая клиника» в Иркутске. Об этом сегодня сообщила телекомпания «Аист».Информацию о находке «Байкал-Daily» подтвердили в управлении Росгвардии по Иркутской области.- 19 октября в дежурную часть полиции поступило сообщение, что в микрорайоне Солнечный Иркутска на остановке находится гражданин с предметом, похожим на гранату, и желает добровольно передать её сотрудникам полиции, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.На место незамедлительно прибыли сотрудники отряда мобильного особого назначения. Кинологи и взрывотехники ОМОН обследовали боеприпас и констатировали, что перед ними находится граната времён Второй мировой войны. По прошествии стольких лет на ней имелись следы сильной коррозии. Опасности не представляет.- Сотрудники инженерно-технической группы Росгвардии передали обнаруженный предмет сотрудникам полиции, - уточнили в управлении.