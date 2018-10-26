Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 Октября

25 Октября

Популярное

В Улан-Удэ школьники нашли искусанный труп женщины

В Улан-Удэ школьники нашли искусанный труп женщины
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Страшную находку дети обнаружили, идя на уроки

Накануне утром на пустыре в посёлке Сокол в Улан-Удэ идущие на занятия школьники наткнулись на труп женщины, покусанный собаками. Школьники сообщили о находке учителю, тот, в свою очередь, в полицию.

Личность женщины установили, ею оказалась 30-летняя местная жительница. Погибшая злоупотребляла алкоголем.

Судя по всему, тело пролежало несколько дней, его успели погрызть бродячие псы.

- По предварительным данным, причиной смерти стало переохлаждение и посмертное объедание животными, - сообщила «Байкал-Daily» следователь СО по Советскому району СУ СКР по Бурятии Мария Ефимова.

По предварительной информации, погибшая жила с дедушкой и бродяжничала.

Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее тело женщины нашли в канализационном люке на улице Боевая.

В прошлом году бегун наткнулся на изрезанный труп женщины. Оказалось, её убила подруга во время застолья в квартире на улице Гагарина, а тело выбросили на Стеклозаводе.
смерть
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Забайкалка продавала несуществующие шубы
Забайкалка продавала несуществующие шубы
Происшествия, 26.10.2018
Доверчивые покупатели пересылали ей деньги
В Улан-Удэ школьники нашли искусанный труп женщины
В Улан-Удэ школьники нашли искусанный труп женщины
Происшествия, 26.10.2018
Страшную находку дети обнаружили, идя на уроки
Читинка лишилась золота, уснув в баре
Происшествия, 26.10.2018
Вор сдал украшение в ломбард
В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за гибели школьника
В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за гибели школьника
Происшествия, 26.10.2018
Возвращаясь с турпохода, ребёнок погиб от удара током
Неизвестный пытался похитить школьницу в Улан-Удэ
Неизвестный пытался похитить школьницу в Улан-Удэ
Происшествия, 26.10.2018
8-летнюю девочку силой сажали в машину
В Бурятии рыбак утонул на сдувшейся лодке
В Бурятии рыбак утонул на сдувшейся лодке
Происшествия, 26.10.2018
Трагедия произошла на озере Колок
Житель Бурятии пырнул приятеля ножом в живот
Житель Бурятии пырнул приятеля ножом в живот
Происшествия, 26.10.2018
Инцидент произошёл во время алкогольного застолья
В Бурятии «чёрный лесоруб» лишился «ЗИЛа»
В Бурятии «чёрный лесоруб» лишился «ЗИЛа»
Происшествия, 26.10.2018
Мужчина срубил около 10 кубометров леса
В Забайкалье осудили мужчину, застрелившего собаку
В Забайкалье осудили мужчину, застрелившего собаку
Происшествия, 26.10.2018
Четвероногий друг пострадал из-за личной неприязни соседа
В Бурятии сгорел сеновал
В Бурятии сгорел сеновал
Происшествия, 26.10.2018
Пламя тушили около часа 
В Улан-Удэ горел автобус
В Улан-Удэ горел автобус
Происшествия, 26.10.2018
Ущерб составил 100 тысяч рублей
Усольчане пытались продать в Бурятии контрафактную водку
Усольчане пытались продать в Бурятии контрафактную водку
Происшествия, 25.10.2018
Всего же у подельников было незаконного алкоголя почти на 5 млн рублей
В Бурятии 15-летний подросток совершил серию краж
В Бурятии 15-летний подросток совершил серию краж
Происшествия, 25.10.2018
Парень воровал имущество у односельчан
В Улан-Удэ на Элеваторе сломался трамвай
В Улан-Удэ на Элеваторе сломался трамвай
Происшествия, 25.10.2018
Движение трамваев было остановлено
Читинец купил краденый телефон, зная об этом
Происшествия, 25.10.2018
Телефон украл его друг в поезде

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^