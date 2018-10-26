Страшную находку дети обнаружили, идя на уроки
Накануне утром на пустыре в посёлке Сокол в Улан-Удэ идущие на занятия школьники наткнулись на труп женщины, покусанный собаками. Школьники сообщили о находке учителю, тот, в свою очередь, в полицию.
Личность женщины установили, ею оказалась 30-летняя местная жительница. Погибшая злоупотребляла алкоголем.
Судя по всему, тело пролежало несколько дней, его успели погрызть бродячие псы.
- По предварительным данным, причиной смерти стало переохлаждение и посмертное объедание животными, - сообщила «Байкал-Daily» следователь СО по Советскому району СУ СКР по Бурятии Мария Ефимова.
По предварительной информации, погибшая жила с дедушкой и бродяжничала.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее тело женщины нашли в канализационном люке на улице Боевая.
В прошлом году бегун наткнулся на изрезанный труп женщины. Оказалось, её убила подруга во время застолья в квартире на улице Гагарина, а тело выбросили на Стеклозаводе.
В Улан-Удэ школьники нашли искусанный труп женщины
Происшествия, Фото:
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