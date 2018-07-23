Опрокинувшийся в реку «КамАЗ» в Бурятии унёс жизни двух граждан Китая

Поиски тела одного из погибших продолжаются
Накануне при пересечении на речной переправе возле села Орлик Окинского района Бурятии опрокинулся «КамАЗ». В результате происшествия два человека утонули, ещё семеро пострадали.
- Погибшими были граждане КНР, работавшие в Бурятии. У них заканчивалась виза и они очень торопились, - прокомментировали «Байкал-Daily» в единой дежурно-диспетчерской службе района.
По словам дежурного, тело одного гражданина Китая удалось найти, поиски второго продолжаются. Всего в автомобиле находилось четверо иностранцев из Поднебесной.
Как отметил дежурный, причиной трагедии стал повышенный уровень реки Ока. Но сейчас уровень воды спадает.
Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу, 21 июля, в Мухоршибирском районе Бурятии в столкновении с грузовиком погибла семья из трёх человек
, в том числе 8-летний ребёнок.
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