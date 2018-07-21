Иркутяне спасли застрявшего под машиной кота

Вероятно у животного сломана лапка



Неравнодушные иркутяне спасли застрявшего под машиной кота. Накануне в районе иркутского автовокзала автолюбительница отлучилась по своим делам, вернувшись в машину села, и не успела тронуться, как из-под автомобиля услышала истошное мяуканье.



Девушка сразу же остановилась, но кота уже прижало.



Видео спасения котика сняли подписчика паблика «ДТП 38RUS Иркутск». Мужчина аккуратно вытягивает чёрного кота, тот лишь тихонько мяукает. По словам спасителей, четвероногий бродяга застрял в рядом с рулевой рейкой.



- Мы кое-как достали бедолагу, но похоже у него сломана задняя лапка, котика повезём в больницу, может найдутся желающие взять, нам совсем некуда его пристроить, - пишут авторы видео.



В комментариях неравнодушные подписчики сочувствуют котику и ищут ему нового хозяина. В также восторгаются поступком мужчины, спасшего животное.



«Хорошо, что услышали», «Красивый котейка», «Мужик молодец! Спас кота!!!» «У нас во дворе, тоже котейки любят под машинами греться. У меня в колёсных арках часто они сидят, греются. Если я зимой ненадолго днём приезжаю, всегда обхожу машину, вдруг там «дружище» пригрелся», «Пусть новый хозяин найдётся!», «Жаль бедолагу», комментируют иркутяне.

