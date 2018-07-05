Он решал вопросы, связанные с долгами
СМИ сообщили о личности застреленного в Иркутске накануне днём прямо на дороге водителя. По информации Лайф, погибший 32-летний мужчина был местным криминальным авторитетом и имел влияние в городе.
- Он решал вопросы, связанные с долгами. Известно, что у него была кличка Француз, - сообщает Лайф.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём 4 июля неизвестные на внедорожниках расстреляли «Тойоту Ипсум» на оживлённой трассе в Иркутске. Это произошло на пересечении улиц Кайская и 2-я Железнодорожная. Водитель от полученных ран скончался в больнице. По данному факту СКР возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Преступники скрылись с места, их сейчас ищут.
«Вести-Иркутск» уточняют со ссылкой на очевидцев, что перед стрельбой была погоня. Те, кто преследовал «Ипсум», передвигались на внедорожниках без номеров.
— Увидела аварию, вышла, стреляют. Естественно, сразу какая реакция? Уходишь. Потом вышла в калитку: двое побежали, ещё третий через некоторое время убежал, —рассказала ГТРК «Иркутск» очевидец Лилия Рудакова.
Одна из пуль попала в «Жигули». И это просто чудо, что шальная пуля больше никого не зацепила.
Застреленный на дороге в Иркутске был криминальным авторитетом
Происшествия, Фото:
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