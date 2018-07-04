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В Иркутске мужчину расстреляли на дороге

В Иркутске мужчину расстреляли на дороге
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Преступников, совершивших дерзкое убийство, ищут

Убийство произошло сегодня днём на пересечении улиц Кайская и 2-я Железнодорожная в Иркутске. Неизвестные произвели несколько выстрелов по автомобилю «Тойота Ипсум», затем скрылись с места происшествия.

От полученных ранений мужчина, находившийся в «Ипсуме», скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

- Над установлением мотивов и обстоятельств преступления работают наиболее опытные следователи, криминалисты СКР и сотрудники МВД. Назначен и проводится комплекс мер, направленный на установление обстоятельств произошедшего, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Следователи ищут свидетелей трагедии, в том числе, записями с камер видеонаблюдения, автомобильных регистраторов и просят помочь следствию. Для этого необходимо позвонить по телефонам: 8 (3952) 38-06-82, 21-68-88.

Расследование уголовного дела продолжается.

Иркутяне бурно отреагировали на убийство среди бела дня. «Кошмар», «Флэшбек в 90-е», «Скоро в броневиках и шлемах гулять будем, чтоб пуля дура не зацепила», - пишут люди. 
убийство
 
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