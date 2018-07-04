В Улан-Удэ нашли пропавшую 12-летнюю школьницу

Она была с подругой



Полицейские нашли пропавшую 12-летнюю школьницу. Как сообщал «Байкал-Daily», девочка ушла из дома ещё 1 июня, её не могли найти больше месяца.



Школьницу обнаружили накануне со своей подругой в Советском районе Улан-Удэ.



По словам стражей порядка, с ней всё в порядке, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

