Она была с подругой
Полицейские нашли пропавшую 12-летнюю школьницу. Как сообщал «Байкал-Daily», девочка ушла из дома ещё 1 июня, её не могли найти больше месяца.
Школьницу обнаружили накануне со своей подругой в Советском районе Улан-Удэ.
По словам стражей порядка, с ней всё в порядке, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ нашли пропавшую 12-летнюю школьницу
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