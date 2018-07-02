В пригороде Улан-Удэ столкнулись «Тойота» и «Хонда»













Вчера в пригородном Сотниково Иволгинского района Бурятии в 16.30 часов произошла небольшая дорожная авария. Здесь столкнулись «Тойота Платц» и «Хонда Пульсар».- Водитель «Тойоты», выехав на проезжую часть с прилегающей территории, не уступил дорогу, - сообщил «Байкал-Daily» очевидец.