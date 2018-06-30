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В Улан-Удэ в ДТП пострадал ребёнок из маршрутки

В Улан-Удэ в ДТП пострадал ребёнок из маршрутки
Происшествия,  Фото:ДТП 03 RUS • УЛАН-УДЭ
Виновником аварии стал «Лэнд Крузер», пересёкший двойную сплошную

Сегодня в первой половине дня произошло ДТП с участием маршрутки №19 на Левом берегу Улан-Удэ. Маршрутная «Газель» с пассажирами врезалась в «Форд». Всё произошло в районе остановки «Дачи».

- Виновником аварии стал водитель «Лэнд Крузера». Он незаконно пересекал двойную сплошную на поворот на дачи. «Форд» его начал пропускать, и тогда «Газель» врезалась в «Форд». Водитель «Лэнд Крузера» с места тут же уехал, - рассказал «Байкал-Dailу» очевидец.

В результате ДТП есть как минимум один пострадавший. По информации «Байкал-Dailу», травмы получил ребёнок, ехавший в маршрутке. Он ударился головой.

По предварительным данным, ребёнок отделался ушибами. Мальчика госпитализировали в больницу.

Есть ли ещё пострадавшие, сейчас уточняется.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в последний раз ДТП с пострадавшим в маршрутке ребёнком в Улан-Удэ произошло в марте. На улице Бабушкина в столкновении маршрутки №64 и мусоровоза травмы получили четыре пассажира, в том числе 13-летний мальчик – он сломал челюсть. Причиной получения травм пассажирами стало ещё и незаконное переоборудование салона: водитель самостоятельно установил три сидения на деревянных опорах. Поэтому данным ДТП занялись также следователи Следственного комитета.

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ДТП общественный транспорт
 
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