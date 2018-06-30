В Улан-Удэ в ДТП пострадал ребёнок из маршрутки

Виновником аварии стал «Лэнд Крузер», пересёкший двойную сплошную
Сегодня в первой половине дня произошло ДТП с участием маршрутки №19 на Левом берегу Улан-Удэ. Маршрутная «Газель» с пассажирами врезалась в «Форд». Всё произошло в районе остановки «Дачи».
- Виновником аварии стал водитель «Лэнд Крузера». Он незаконно пересекал двойную сплошную на поворот на дачи. «Форд» его начал пропускать, и тогда «Газель» врезалась в «Форд». Водитель «Лэнд Крузера» с места тут же уехал, - рассказал «Байкал-Dailу» очевидец.
В результате ДТП есть как минимум один пострадавший. По информации «Байкал-Dailу», травмы получил ребёнок, ехавший в маршрутке. Он ударился головой.
По предварительным данным, ребёнок отделался ушибами. Мальчика госпитализировали в больницу.
Есть ли ещё пострадавшие, сейчас уточняется.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в последний раз ДТП с пострадавшим в маршрутке ребёнком в Улан-Удэ произошло в марте. На улице Бабушкина в столкновении маршрутки №64 и мусоровоза травмы получили четыре пассажира, в том числе 13-летний мальчик – он сломал челюсть. Причиной получения травм пассажирами стало ещё и незаконное переоборудование салона: водитель самостоятельно установил три сидения на деревянных опорах. Поэтому данным ДТП занялись также следователи Следственного комитета.
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Происшествия, Фото:
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